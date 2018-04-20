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У Запоріжжі відкрилася фотовиставка, присвячена самотності

20 квітня, 2018 - 12:24
ФОТО АНАТОЛІЯ ВОЛКОВА

Фотохудожник Анатолій Волков презентував свою експозицію «Осмислення самотності» в Запорізькому краєзнавчому музеї.

Фотосерія складається із 46 фотографій різних жанрів: від пейзажів до нарисів, які автор робив протягом п’яти років. На них зображено різні частини України: Запоріжжя й область, Львів, Крим, Карпати.

«Самотність — почуття, яке кожному з нас знайоме. Під час фотографування часто відчуваєш його, коли наприклад, перебуваєш наодинці з природою. Спочатку я не думав над темою, вона сформувалася сама собою і вийшла з домашньої теки з фотографіями, які накопичувалися впродовж тривалого часу й мали одну концепцію. Насамперед я хотів, щоб фото передавали емоційний стан і викликали почуття самотності. Це суб’єктивно, але в мене цей стан виникає, коли я дивлюся на дерево, що стоїть окремо, і на птаха, що сидить на ньому або на занедбане село в Карпатах — це може бути будь-який символ, але головне, щоб він підсвідомо викликав це почуття. Воно сильне, поетичне й навіть творче певною мірою», — поділився Анатолій.

Майже всі фотографії виходили в автора випадково, мить, яку йому вдавалося «спіймати». Як приклад Анатолій наводить фото людини, котра йде під дощем, яку він зняв, поки фотографував туман. Настрій, що передається фотографом, не радісний і не позитивний, але має право бути, оскільки займає певне місце в нашому житті. Поділитися цим видом душевного стану з іншими — автор вважає за мету виставки.

Для краєзнавчого музею це перша художня виставка цього року. Для самого Анатолія Волкова — друга, минулого року він презентував свою першу експозицію «365 днів о. Хортиця», присвячену запорізькому національному заповіднику.

Євген ТЕРЕЩЕНКО, Запоріжжя

Джерело: День

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