Угруповання ETA напередодні розпуску вибачилося перед своїми жертвами

Баскське сепаратистське бойове угруповання ЕТА у п’ятницю, 20 квітня, вибачилося перед своїми жертвами та їхніми рідними за півстолітню насильницьку кампанію, яку члени організації проводили у боротьбі за незалежну державу на півночі Іспанії та південному заході Франції. Про це пише Reuters.

Зазначається, що це вибачення від ETA надійшло у той час, коли угруповання готується оголосити про свій остаточний розпуск на початку наступного місяця – травня – майже за рік після того, як група завершила свою збройну кампанію.

Так, група оголосила про припинення бойових дій у 2011 році та передала зброю у квітні 2017 року – ЕТА ставши на шлях останнього повстанського руху в Західній Європі.

"Ми усвідомлюємо, що за цей період тривалої збройної боротьби ми завдали багато болю та спричинили чимало руйнувань. Ми хочемо висловити повагу загиблим, постраждалим та жертвам внаслідок дій ETA. Ми справді вибачаємося. Дивлячись вперед, примирення є одним із завдань, яке необхідно викоанти у країні Басків, воно вже зараз відбувається у Країні Басків", - йдеться у заяві групи.

Бойовики ЕТА за понад 40 років своєї діяльності вбили більше 800 людей та поранили кілька тисяч. Угрупуванню дорікали, що воно хоче досягти незалежності Країни Басків "через трупи своїх земляків".