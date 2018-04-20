Україна має серйозні проблеми із обслуговуванням зовнішніх боргів, - Гройсман

В України серйозні проблеми із обслуговуванням зовнішніх боргів, зокрема через гроші, запозичені в період з 2007 до 2014 року. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час Години запитань до уряду 20 квітня, передає "112 Україна".

"Ми маємо сьогодні серйозні проблеми з точки зору обслуговування зовнішніх боргів. І не ми з вами їх брали, але ми з вами маємо їх обслуговувати і ми маємо їх повертати. Це наш обов'язок. Не перекладати їх на плечі рядових українців, а наповнювати український бюджет, робити все для того, щоб люди відчували, що в їхній кишені стає більше грошей і за них вони можуть купити більше, ніж коли-небудь", - сказав Гройсман.

Він назвав суми запозичених коштів за 7 років у період до 2014 року.

"Ми маємо сьогодні тільки сформований державний борг з 2007 року по 2014 рік 60 млрд дол. 46 – за той період, який я щойно зазначив, 46 млрд були запозичені ззовні, але ніхто, ні Україна, ні українці, цього не відчули", - зазначив прем'єр-міністр.