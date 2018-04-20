Україна планує цьогоріч долучитися до центру НАТО з енергобезпеки

Україна має намір до кінця 2018 року приєднатися до Центру передового досвіду НАТО з питань енергетичної безпеки. Про це заявила віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе під час візиту до Литви, повідомляє "Урядовий портал".

Директор Центру Гінтарас Багдонас запевнив у готовності до розширення співпраці центру НАТО з Україною за різними перспективними напрямами, зокрема, стосовно проведення конференцій, навчань у контексті оборонних аспектів у сфері енергетичної безпеки, а також розроблення та видання спільних аналітичних публікацій, йдеться у повідомленні.

За його словами, Центр готовий прийняти українського експерта для обміну досвідом у галузі енергетичної безпеки та участі у спільних проектах.

"Радий буду привітати український прапор біля Центру НАТО", – зазначив Багдонас.

Сторони також обговорили потребу в проведенні спільних навчань, спрямованих на розбудову основних елементів системи стійкості, з урахуванням результатів успішно проведених командно-штабних навчань з питань захисту критичної електроенергетичної інфраструктури, які відбулися торік в Україні за підтримки Центру НАТО.

Раніше повідомлялося про те, що Збройні сили України завдяки досвіду НАТО посилить Сили спеціальних операцій.