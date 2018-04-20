"Укртатнафті" відмовили у проханні провести спецрозслідування щодо імпорту пального

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) на засіданні відмовила "Укртатнафті" у проханні провести спеціальне розслідування щодо імпорту в Україну продуктів переробки нафтової сировини (бензинів моторних та важких дистилятів (дизельного пального). Про це повідомляється на сайті міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Комісія назвала розслідування недоцільним.

Наразі виробництво моторних палив в Україні здійснюють лише 2 заводи із 7 існуючих, а саме: нафтопереробний – Кременчуцький НПЗ та газопереробний – Шебелинський ГПЗ.

"Наявні виробничі потужності не здатні повністю задовольнити попит споживачів у моторних паливах. Відтак, ринок моторних палив більше, ніж на 80% залежить від імпортного постачання, що надходять як з Білорусі та Росії, так і з країн ЄС Литви, Польщі", - йдеться у повідомленні.

З огляду на відсутність різкого та непередбачуваного зростання імпорту, МКМТ ухвалила рішення щодо недоцільності порушення спеціального розслідування.

Комісія прислухалась до думки громадськості, що запровадження бар’єрів на імпорт може призвести до дестабілізації ринку моторних палив, виникнення дефіциту та стрімкого зростання цін як на паливо, так і на інші споживчі товари.

Нагадаємо, що "Укртатнафта" звернулася в МЕРТ з проханням ввести квоти на імпорт бензинів і дизельного палива (ДП) з 1 травня 2018 року. На думку "Укртатнафти", введення квот дозволило би подолати залежність України від поставок з РФ, підвищити завантаження вітчизняних нафтопереробних заводів.