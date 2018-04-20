В американському Х'юстоні пройшли спільні тренінги SWAT та українського КОРД

У поліцейській академії Х'юстона (США) пройшли спільні тренінги українських правоохоронців і спецназу американської поліції SWAT. Про це у п'ятницю, 20 квітня, у себе у Twitter розповів міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, який перебуває з робочим візитом у США.

"Сьогодні завершується спільний тренінг SWAT Houston Police і українських поліцейських (КОРД і патрульних тактиків). Наш поліцейський спецназ на рівні", - написав він, опублікувавши відповідні фото з занять.

При цьому глава МВС повідомив про продовження спільних тренінгів у США й Україні.

Хьюстон. Заложники освобождены. Сегодня авершается совместный тренинг SWAT Houston Police и украинских полицейских ( КОРД и патрульных тактиков).

Наш полицейский спецназ на уровне!

В полицейской академии Хьюстона договорились о продлении совмесных треннингов в США и Украине. pic.twitter.com/7FBzpwAy3f — Arsen Avakov (@AvakovArsen) April 20, 2018

Раніше повідомлялося про те, що Збройні сили України завдяки досвіду НАТО посилить Сили спеціальних операцій.