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В американському Х'юстоні пройшли спільні тренінги SWAT та українського КОРД

20 квітня, 2018 - 15:25
Фото з Twitter-сторінки Арсена Авакова

У поліцейській академії Х'юстона (США) пройшли спільні тренінги українських правоохоронців і спецназу американської поліції SWAT. Про це у п'ятницю, 20 квітня, у себе у Twitter розповів міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, який перебуває з робочим візитом у США.

"Сьогодні завершується спільний тренінг SWAT Houston Police і українських поліцейських (КОРД і патрульних тактиків). Наш поліцейський спецназ на рівні", - написав він, опублікувавши відповідні фото з занять.

При цьому глава МВС повідомив про продовження спільних тренінгів у США й Україні.

Раніше повідомлялося про те, що Збройні сили України завдяки досвіду НАТО посилить Сили спеціальних операцій.

Джерело: День

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