В Австрії не допустять турецькі передвиборчі кампанії, - Курц

Уряд Австрії, який виступає проти вступу Туреччини в ЄС, не дозволить турецьким політикам проводити передвиборчу кампанію на території країни.

Про це заявив канцлер Австрії Себастьян Курц, повідомляє Reuters.

"Турецькі передвиборчі кампанії в Австрії небажані, і тому ми більше не допускатимемо їх", - заявив Себастьян Курц.

Повідомляється, що напередодні виборів турецькі міністри прагнуть залучитися підтримкою європейських країн, в яких турецькі громади найбільші, серед яких Нідерланди та Німеччина. Ці країни заборонили проводити роботу турецьким політагітаторам з огляду на те, що Ердоган та деякі його союзники на той час порівнювали німецький уряд з нацистським режимом.

"Уряд Ердогана намагається експлуатувати європейські спільноти турецького походження протягом багатьох років", - сказав Курц.

Варто зазначити, що негативне ставлення до подібних заходів з боку Австрії не є чимось новим. Так, попередній канцлер Австрії торік заявляв про рішення протистояти будь-яким спробам турецьких міністрів вести агітацію на території країни.

Як відомо, раніше турецький президент Реджеп Таїп Ердоган оголосив про дострокові президентські вибори, завдяки яким країна зможе перейти на нову систему управління з більш широкими президентськими повноваженнями, яку було прийнято в результаті референдуму, що відбувся у 2017 році.