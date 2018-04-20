В Італії відмовились зареєструвати новонароджену дитину лесбійської пари

Влада Турина відмовилась зареєструвати новонародженого сина лесбійської пари. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила мати дитини Кьяра Фольєтта, пише ЄП з посиланням на BBC.

Жінка провела штучне запліднення у Данії, внаслідок якого минулої п’ятниці народився хлопчик Нікколо П’єтро. Сперма від невідомого донора була надана клінікою.

Італійське законодавство має суворі правила щодо лікування безпліддя та дозволяє його лише стабільним гетеросексуальним парам.

Жінці повідомили, що для реєстрації дитини вона повинна вказати про союз із чоловіком, тому що форми про проведення штучного запліднення просто немає.

Фольєтта сказала, що її син Ніколо народився, тому що вона та її партнерка хотіли дитину, і він "їхній син", але щоб зареєструвати його, вона "повинна брехати".

"Кожна дитина має право знати свою власну історію, комбінацію подій, які створили його чи її", - додала жінка.

Коментуючи випадок Нікколо, мер Турина Кьяра Аппендіно зазначила, що "закон не передбачає визнання синів і дочок гомосексуальних пар, що народилися в Італії".

За її словами, сама вона підтримує реєстрацію дітей гомосексуальних батьків, але "наявний правовий вакуум наразі не може гарантувати права батьків та дітей".

Рівень народжуваності в Італії є одним із найнижчих у Євросоюзі.