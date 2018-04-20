В ООН закликали забезпечити безпеку на Донецькій водній фільтраційній станції

З метою запобігання гуманітарної кризи в Донецькій області через припинення подачі води необхідно терміново забезпечити безпеку працівників на водній фільтраційної станції, яку обстріляли у вівторок.

З такою вимогою виступив у четвер Координатор системи ООН в Києві Ніл Волкер, повідомив сайт новин ООН.

"Представник ООН вимагає забезпечити безперебійну роботу Донецької фільтрувальної станції, підкресливши, що вона не може функціонувати без участі технічних фахівців", - наголошується в повідомленні.

Це вже не перший подібний інцидент на цьому підприємстві, нагадали в Організації. Так, 14 березня Ніл Волкер з засудженням відреагував на обстріл автобуса з працівниками Донецької фільтрувальної станції, а також вантажівки, що перевозила хімічні речовини, необхідні для обробки води.

Як зазначили в ООН, ймовірно, не відновить роботу до, поки співробітникам не будуть представлені гарантії безпеки від всіх сторін.

Нагадаємо, 17 квітня була обстріляна колона автомобілів ДФС, постраждали п'ятеро працівників підприємства. А 18 квітня Донецька фільтрувальна станція зупинила свою роботу. В результаті зупинки припинена подача питної води в Авдіївку, частково Донецьк і Ясинувату, в селище Червоний Партизан, села Крута Балка і Верхнеторецке.

Як відомо, від роботи станції залежить водопостачання як окупованих територій (у тому числі Донецька), так і підконтрольній Україні частині Донецької області. Розташована ДФС в "сірій зоні", і її територія регулярно потрапляє під обстріл.