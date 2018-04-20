В Україні набув чинності закон про розвиток виробництва теруарних вин

В Україні набув чинності закон № 2360-VIII про розвиток виробництва теруарних вин та натуральних медових напоїв. Вчора документ опублікували в офіційному виданні "Голос України".

Законопроект визначає правовий статус малого виробництва виноробної продукції. Це суб'єкти господарювання, які здійснюють за повним технологічним циклом без додавання спирту виробництво та розлив у споживчу тару вин виноградних, вин плодово-ягідних та/або напоїв медових в об'ємі, що не перевищує 10 000 декалітрів на рік, з виноматеріалів виключно власного виробництва.

Нові марки виноробної продукції затверджує керівник підприємства на підставі висновку Центральної галузевої дегустаційної комісії виноробної промисловості або дегустаційної комісії профільної наукової установи, або дегустаційної комісії галузевої громадської організації, що діють відповідно до порядку, затвердженого Мінагрополітики.

Передбачено вимоги до матеріально-технічної бази малих виробництв виноробної продукції - це зокрема земельна ділянка, приміщення для виробництва вин, власна чи залучена на договірних засадах лабораторія, яка може перевіряти якість вин.

Контролювати дотримання законодавства у цій сфері має Держслужба з питань безпечності харчових продуктів.