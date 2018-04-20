В Ужгороді представники Холмківської ОТГ вимагали від голови ОДА позитивного висновку на об’єднання

Наприкінці минулого року «День» розповідав про відчайдушні спроби жителів трьох сільських рад неподалік Ужгорода скористатися правом на створення об’єднаної громади, які вперто блокуються Закарпатською ОДА. Після третьої відмови люди вийшли на мітинг протесту до будівлі облдержадміністрації на площі Народній в Ужгороді.

З восьми сіл відстояти своє законне право на добровільне об’єднання прийшло орієнтовно 300 чоловік. Вони вимагали від обласної влади зупинити знущання чиновників над волевиявленням жителів сіл цих громад і надати їм позитивний висновок на створення Холмківської ОТГ. Мітингувальники несли транспаранти з надписами «Холмок, Сторожниця, Тарновці – разом», «Вимагаємо позитивного висновку!», «Москаль, не гальмуй децентралізацію!», «Принцип добровільності в Україні не скасовано».

Учасники мирного мітингу вимагали, щоб до людей вийшов голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль та пояснив, з яких причин він ось уже другий рік відмовляється підписати позитивний висновок громаді. Особливо людей обурює те, що сусідня Баранинська ОТГ, яка розпочала процес об’єднання пізніше, ніж Холмок, Сторожниця та Тарнівці, отримала дозвіл ще торік, уже провела перші вибори і з нового року перейшла на прямі міжбюджетні відносини і планує стратегічний розвиток своєї громади. Промовці – а це були і голови сіл Холмок Тетяна Вачиля, Сторожниці Василь Сіка, Тарнівців Вадим Шоля, депутати місцевих рад та громадські активісти Михайло Готра, Віктор Сніцаренко, Володимир Рішко, Андрій Поляк та інші – обурювалися політикою подвійних стандартів при наданні позитивних висновків для створення ОТГ, які практикує у своїй діяльності голова ОДА Г.Москаль.

Через доволі тривалий час до учасників мітингу вийшов в.о. голови Закарпатської ОДА Віктор Мікулін. Він повідомив, що Геннадій Москаль перебуває у відрядженні в Києві, свій же пізній вихід пояснив необхідністю зібрати документи, які стосуються створення Холмківської ОТГ.

Під час дискусії з пікетувальниками В. Мікулін не зумів пояснити, чому облдержадміністрація не надає громаді позитивний висновок, однак визнав, що зауважень до поданих документів для створення ОТГ немає. Він запропонував учасникам створити ініціативну групу та провести зустріч наступного дня в будівлі облдержадміністрації, щоб спільно знайти вихід із ситуації, яка склалася.

Мітингувальники передали Віктору Мікуліну резолюцію з вимогою надати Холмківській громаді позитивний висновок на створення ОТГ у 5-денний термін. «В іншому випадку залишаємо за собою право захищати та відстоювати свої конституційні права заходами, незаборонені чинним законодавством» -– йдеться у резолюції мітингу, яку мітингувальники передали В.Микуліну. Якими конкретно можуть бути ці заходи, уточнив один з учасників мітингу: блокування фермерами громад будівлі ОДА тракторами, вантажівками і комбайнами «як у Парижі», перекриття міжнародної траси Київ-Чоп та безстрокові акції протесту.

Василь Ільницький, Ужгород