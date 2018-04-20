Відносини США із РФ псують дії Кремля в Україні та Сирії, - радник Трампа

У США відбулася зустріч радника Білого дому з національної безпеки Джона Болтона з російським послом Анатолієм Антоновим, на якій Джон Болтон розповів послу РФ, які проблеми заважають відновленню нормальних відносин між країнами. Про це повідомляє Reuters, передає "РБК-Україна".

Зокрема, Болтон сказав послу РФ, що в інтересах обох країн мати кращі відносини. Однак на думку представника Білого дому з боку Росії потрібні кроки з "вирішенням проблеми з втручанням у вибори в 2016 році в США і отруєнням колишнього російського шпигуна у Великій Британії".

Крім того, Болтон зазначив, що Сполучені Штати стурбовані тим, що відбувається в Україні, де РФ підтримує сепаратистів, і в Сирії, де Москва надає військову підтримку уряду Дамаска.

Варто зазначити, що це була перша зустріч посла Росії в США Антонова і Болтона з моменту його вступу на посаду радника президента США з національної безпеки.

Як повідомлялося раніше, речниця Держдепу США Хезер Науерт заявила про те, що Штати мають достовірну інформацію про те, що Російська Федерація та Сирія намагаються зачистити місце можливої хімічної атаки у сирійському місті Дума.