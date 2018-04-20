Виплати Британії за Brexit можуть зрости ще на $10 млрд, - ЗМІ

Виплати Великої Британії за вихід з Європейського союзу можуть перевищити раніше розраховану суму майже на 10 млрд доларів. Про це пише The Telegraph із посиланням на експертів Національного фінансово-ревізійного управління (NAO) Британії, передає "РБК-Україна".

Повідомляється, що згідно з розрахунками NAO, в результаті зміни в прогнозах Міністерства фінансів Британії Лондону доведеться виплатити додаткові кошти, в тому числі понад 4,2 млрд доларів внести в якості бюджетних виплат і ще близько 4,1 млрд доларів - до Фонду європейського розвитку.

Зазначимо, раніше британський уряд затвердив розрахунки, згідно з яким Лондон заплатить за вихід з Євросоюзу від 35 до 39 млрд фунтів стерлінгів (49,5-55 млрд доларів).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Велика Британія і Канада укладуть нову торгову угоду після Brexit. Напередодні лідери обох країн обговорили відносини країн після виходу Сполученого Королівства з Євросоюзу та домовилися про роботу над новою торговою угодою.