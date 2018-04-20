Визначено порядок проведення ЗНО до магістратури, - Міносвіти

Міністерство освіти і науки визначило порядок проведення вступних випробуваннь до магістратури, що проводяться за технологією ЗНО. Відповідний Порядок вже пройшов реєстрацію в Мін'юсті та розміщений на сайті МОН, повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки.

"Вступне випробування з використанням технології ЗНО складатимуть вступники на спеціальності галузей знань 03 "Гуманітарні науки" (крім спеціальності 035 "Філологія"), 05 "Соціальні та поведінкові науки", 06 "Журналістика", 08 "Право", 24 "Сфера обслуговування" та 29 "Міжнародні відносини", - йдеться у повідомленні.

У МОН зазначають, що єдиний вступний іспит з іноземної мови запроваджується в порядку пілотування для всіх вказаних спеціальностей.

Крім того, вступники до магістратури "Права" та "Міжнародного права" складатимуть єдине фахове вступне випробування з права та загальних навчальних правничих компетенцій.

"Метою цих новацій є забезпечення доброчесності при вступі до магістратури, підвищення якості магістерської підготовки у закладах вищої освіти", - заявляють у МОН.

Реєстрація учасників розпочнеться 14 травня і триватиме до 5 червня. Іспит з іноземної мови відбудеться 11 липня, а з права та правничих компетентностей - 13 липня.

Для реєстрації вступнику треба звернутися до приймальної комісії одного з обраних ним ВНЗ. Підтвердженням реєстрації є виданий комісією екзаменаційний листок. Після цього на сайті УЦОЯО для кожного зареєстрованого вступника створюватимуть кабінет учасника, доступ до якого буде за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом, зазначеним у ньому. У цьому кабінеті, зокрема, буде розміщена запрошення-перепустка з інформацією про пункт тестування.