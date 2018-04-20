Єлизавета II напередодні свого 92-річчя запропонувала принца Чарльза на пост наступного глави Співдружності

Королева Великої Британії Єлизаветі II висловилася за те, щоби принц Чарльз став лідером Співдружності націй. Про це монарх заявила в Лондоні на зустрічі голів урядів Співдружності напередодні зустрічі з 53-го корпусу у Віндзорському замку для обговорення даного питання, пише The Guradian.

"Я щиро бажаю, щоб Співдружність продовжувала забезпечувати стабільність і спадкоємність для майбутніх поколінь, і сподіваюся, що одного разу вона вирішить зробити своїм Главою принца Уельського, який продовжить важливу роботу, розпочату моїм батьком у 1949 році»", - сказала вона.

День ухвалення рішення, ймовірно, буде у п'ятницю.

Посада не є спадковою, й не автоматично утримується британським монархом, і протягом багатьох років висловлювалися припущення про те, чи стане Чарльз главою Співдружності. Видання зазначає, що малоймовірно, що лідери Співдружності будуть ігнорувати таке ясно виражене бажання свого глави - королеви Великої британії Єлизавети II - особливо напередодні її 92-річчя, - що відбудеться в суботу, 21 квітня.

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