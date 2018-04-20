ЮНІСЕФ передав Україні вакцини проти кору, паротиту та краснухи

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) доставив в Україну 800 тисяч доз вакцини проти кору, паротиту та краснухи (КПК).

Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я на офіційному сайті.

"На замовлення Міністерства охорони здоров’я Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) здійснив поставку нової партії вакцин проти кору, паротиту та краснухи (КПК). Це уже друга партія вакцини, закуплена за кошти державного бюджету, що надійшла в Україну цього року, і буде розподілена в регіони найближчим часом", - йдеться у повідомленні.

У МОЗ зазначили, що у порівнянні з попередніми роками охоплення щепленнями проти кору значно зросло. Лише за останній рік плановою вакцинацією охоплено понад 90% дітей. Водночас, цього поки недостатньо, щоби зупинити спалах кору в країні.

"Для надійного захисту від інфекційних хвороб рівень вакцинації має бути вищим 95% - тоді зможемо говорити про колективний імунітет. Вперше Україна повністю забезпечена вакцинами – надійними, безпечним та ефективними. Закликаю батьків вакцинувати дітей, а лікарів заохочувати пацієнтів до вакцинації", - сказала в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

В Україну для щеплень проти кору, паротиту та краснухи постачають вакцину Пріорикс/Priorix виробництва GlaxoSmithKline, Бельгія, яка має державну реєстрацію і прекваліфікована Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Вона ефективна і безпечна, надається державою безоплатно і має багаторічний досвід використання в Україні.

Вакцинація дітей проводиться згідно з календарем профілактичних щеплень: в 1 та 6 років. Якщо дитина пропустила першу чи другу дозу вакцини КПК за графіком, треба звернутися до медичного закладу, щоби якнайшвидше надолужити пропущене щеплення.