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В'ячеслав Липинський, український політичний діяч, історик, історіософ, соціолог, публіцист, теоретик українського консерватизму

За минулу добу в зоні АТО бойовики 35 разів обстріляли позиції ЗСУ, 2 військових поранені

20 квітня, 2018 - 08:37
Фото Reuters

На Донбасі минулої доби російсько-окупаційні війська 35 разів обстрілювали позиції Збройних Сил України. Агресор знову застосував заборонене Мінськими угодами озброєння. Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО за добу від 19 квітня.

Зокрема на Донецькому напрямку із заборонених 120 мм мінометів бойовики вели вогонь по наших укріпленнях в Пісках та Опитному. Також в районів Пісків та Авдіївки наші воїни обстріляні з мінометів калібру 82 мм. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вогонь вівся по українських опорних пунктах поблизу Шахти «Бутівка», Водяного, Авдіївки, Лебединського і Кам’янки. Крім цього, стрілецьку зброю окупанти застосували неподалік Мар’їнки, Піщевика та Гнутового.

На Луганському напрямку з гранатометів агресор відкривав вогонь по українських позиціях в районі населених пунктів Станиця Луганська, Травневе та Артема.

Внаслідок ворожого вогню двоє українських захисників дістали поранення. Наших воїнів доправили до лікувальних закладів та надали необхідну медичну допомогу.

Джерело: День

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