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Запасів питної води Донецької фільтрувальної станції вистачить на 4 дні, - МТОТ

20 квітня, 2018 - 12:53

Станом на ранок 20 квітня припинилась подача води до споживачів Авдіївки, яка надходила самопливом після зупинки Донецької фільтрувальної станції. Про це повідомила прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та ВПО України.

"Передбачено подачу води з місцевого резервуару, запасів якого вистачить на 4 дні", - йдеться в повідомленні.

Міжнародний комітет Червоного Хреста планує підвезення 18т питної води для населення найближчим часом.

Джерело: День

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