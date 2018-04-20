Запасів питної води Донецької фільтрувальної станції вистачить на 4 дні, - МТОТ

Станом на ранок 20 квітня припинилась подача води до споживачів Авдіївки, яка надходила самопливом після зупинки Донецької фільтрувальної станції. Про це повідомила прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та ВПО України.
"Передбачено подачу води з місцевого резервуару, запасів якого вистачить на 4 дні", - йдеться в повідомленні.
Міжнародний комітет Червоного Хреста планує підвезення 18т питної води для населення найближчим часом.
Станом на ранок 20.04. припинилось надходження води до споживачів #Авдіївка, яка надходила самопливом після зупинки #ДФС. Передбачено подачу води з місцевого резервуару, запасів якого вистачить на 4 дні. #МКЧХ планує підвезення 18 т питної води для населення найближчим часом.
— МТОТ (@mtot_gov_ua) April 20, 2018