Запасів питної води Донецької фільтрувальної станції вистачить на 4 дні, - МТОТ

Станом на ранок 20 квітня припинилась подача води до споживачів Авдіївки, яка надходила самопливом після зупинки Донецької фільтрувальної станції. Про це повідомила прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та ВПО України.

"Передбачено подачу води з місцевого резервуару, запасів якого вистачить на 4 дні", - йдеться в повідомленні.

Міжнародний комітет Червоного Хреста планує підвезення 18т питної води для населення найближчим часом.