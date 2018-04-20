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Запаси алюмінію в Японії впали на 9,8%

20 квітня, 2018 - 21:58
Фото Reuters

Складські запаси алюмінію в Японії в березні впали на 9,8%, свідчать дані трейдингової компанії Marubeni Corp, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Запаси металу в портових терміналах Йокогами, Нагої і Осаки на кінець минулого місяця становили 245,3 тис. Тонн в порівнянні з 272 тис. Тонн на 28 лютого.

Показник в березні відносно того ж місяця минулого року скоротився на 9,5% (з 271 тис. Тонн).

Історичного рекорду в 502,2 тис. Тонн обсяг запасів досягав в травні 2015 року.

Marubeni, яка є найбільшим імпортером алюмінію в Японії, веде розрахунки запасів з червня 1995 року.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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