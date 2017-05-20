Більшість радійників перевиконують 25%-ву квоту для української музики в ефірі, - Артеменко

Левова частка українських радіостанцій не лише виконують, але часто і перевиконують встановлені квоти щодо надання мінімально 25-ти % ефірного часу пісням українською мовою. Про це у Херсоні під час наради в облдержадміністрації за участю членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення повідомив голова Нацради Юрій Артеменко, передає Укрінформ.

"Мовні квоти для радійників. Ви знаєте, що з минулого року вступила в дію вимога законодавства – щодо надання 25% ефірного часу українським пісням. Зараз ми дивимось на ситуацію: лише поодинокі компанії не виконують цю норму, на останньому засіданні ми штрафували цы радіокомпанії. Але більшість компаній виконує і перевиконує (встановлену квоту - ред.) - вже вийшли на норму 30%, навіть не дочекавшись, поки у вересні чи жовтні ця норма набуде чинності", - розповів Артеменко.

Він зазначив, що "у наприкінці цього року, стартує квота україномовних пісень в ефірі 30%, а в наступному році - 35% радіоефіру мають надати українським пісням".

Як наголосив голова Нацради з питань ТБ і радіомовлення, встановлення і зростання квоти на українські пісні в радіоефірі сприяє зростанню якості української пісні. "Бо спочатку транслювався тільки Слава Вакарчук і ще там розкручені гурти. Зараз уже запит радіостанцій на те, що нам потрібно 25, 30, 35% спонукає молодих хлопців, дівчат співати пісні українською, знаходити кращі композиції, пропонувати їх радіокомпаніям", - сказав він.