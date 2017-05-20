Чинний глава Ірану лідирує на президентських виборах

Сьогоднішній, сьомий президент Ірану наразі займає позицію лідера у перегонах,що пройшли в країні вчора, у п'ятницю 19 травня. Про такі результати свідчить попередній підрахунок голосів, за яким за Хасана Роухані проголосували 22,8 млн виборців. 15,5 млн іранців віддали свої голоси на користь його головного суперника Ібрагіма Раїсі, передає BBC.

Пораховані уже майже всі голоси. Таким чином, пан Роухані може перемогти уже в першому турі.

Пан Раїсі уже поскаржився на порушення у день виборів. Він звинуватив прихильників Роухані у пропаганді на виборчих дільницях, що заборонено законом. 56-річний пан Раїсі - консервативний клерик, якого, як вважають, підтримує аятола Алі Хоменеї.

Час голосування у п'ятницю продовжили на п'ять годин через несподівано високу явку - близько 70%. Президент є найвищим виборним посадовцем в Ірані і главою виконавчої влади. Однак більшу владу має Верховний лідер Ірану, під контролем якого перебувають озброєні сили, судова система, державне телебачення та інші ключові урядові організації. Нині цей пост обіймає Алі Хоменеї. Верховний лідер також визначає зовнішню політику країни.

Нагадаємо, США розширили санкції проти Ірану через ракетну програму.