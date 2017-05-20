Гройсман: У пріоритеті уряду – проведення пенсійної реформи

Кабмін налаштований на реалізацію масштабних планів, пріоритетом яких є проведення вже представленої на обговорення громадськості пенсійної реформи.

Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час своєї поїздки у Вінницю, де сьогодні, 20 травня, проходить ювілейний, 10-тий День Європи, повідомляє Урядовий портал.

«Уряд працює, у нас дуже багато планів. В пріоритеті – проведення пенсійної реформи. Я дуже хотів би її реалізувати, оскільки після схвалення запропонованих рішень у парламенті, вже в жовтні зможемо підняти пенсію для 5,6 млн пенсіонерів і зробити цю індексацію автоматичною, - сказав глава уряду. – Хотів би, аби до середини липня ми могли ухвалити проект реформи. Пенсіонери цього очікують».