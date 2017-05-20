КНДР заперечує свою причетність до створення вірусу-вимагача WannaCry

У посольстві Північної Кореї в ООН не погодились із звинуваченням в сторону країни щодо участі у розробці вірусу WannaCry. Кім Ін Рен на тематичне запитання журналістів відповів словами «Це смішно». Крім того, він додав, що за такими заявами стоять Вашингтон і Сеул, передає Радіо Свобода.

Вірус WannaCry, який проникаючи на комп’ютери, «вимагав» у користувачів викуп за розблокування системи. Північна Корея спростувала інформацію про причетність до глобальних кібератак у минулі вихідні на понад 200 тисяч комп’ютерів у 150 країнах.

Кілька компаній з кібербезпеки заявили, що код, який використовується в атаках, аналогічний тому, що був застосований раніше і пов’язувався з хакерами Північної Кореї, які атакували компанію Sony і банки Бангладешу.

«Це стереотипний спосіб Сполучених Штатів і ворожих сил – починати гучну кампанію щоразу, коли трапляється щось дивне», – прокоментував він.

Нагадаємо, Комп’ютерний вірус-вимагач, що “інфікував” вже 150 країн, пов’язують із КНДР.