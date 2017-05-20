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Фредерік Жоліо-Кюрі, французький фізик і громадський діяч

Китай надасть Україні кредит у $300 млн для будівництва мосту в Кременчуці

20 травня, 2017 - 22:25

Китай надасть Україні кредит у $300 млн для будівництва мосту в Кременчуці.

Про це повідомив перший віце-прем‘єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів, передає Еспресо.TV.

"Через китайську компанію “Китайські дороги та мости” ми плануємо залучити 300 млн доларів кредиту від Ексімбанку Китаю для будівництва мосту в Кременчуці", - розповів Кубів.

Урядовець також повідомив, що держкомпанія “Китайська залізниця” розглядає можливість інвестування в модернізацію та виробництво електричних локомотивів на виробничих площах ПАТ "Укрзалізниці".

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