Міністерство фінансів США має намір посилити санкції проти спонсорів Аль-Каїди

Департамент казначейства іноземного контролю (OFAC) вжив заходів щодо мінімалізації фінансування та підтримки Аль-Каїди на Аравійському півострові. Департамент запровадив санкції щодо двох осіб, які здійснювали фінансову підтримку терористичної організації. Особливо OFAC відмітив Хашіма Аль-Хаміда та Халіда Аль-Арадаха, які базувались у Ємені та допомагали у спрощенні трансферу зброї і грошей на потреби Аль-Каїди на півострові. Санкції проти цих персон – один із заходів тривалої боротьби Штатів із тероризмом у світі. Про це йдеться у документі, опублікованому на сайті Мінфіну США.

Сьогоднішні дії поєднуються із черговим підтвердженням застосування терористичної тактики Хашемом Сафедіном, головним лідером Хізбалли (шиїтської парамілітарної ісламістської організації та політсили) і Мухамедом аль-Ісаві, одним із лідерів ІД.

Результатом рішення Департаменту стало сприяння руйнуванню фінансових мереж підтримки тероризму у тому числі через заборону організаціям США укладати будь-які угоди із вищезгаданими особами. Крім того, майно пособників терористів яке підпадає під юрисдикцію США, також буде заблоковане.

Коментуючи рішення Департаменту, директор OFAC Джон Сміт зазначив, що Штати продовжують жорстку політику щодо екстремістських угруповань у Ємені і навколишньому регіоні і тих, хто становить пряму загрозу безпеці США.

Нагадаємо, нещодавно США розширили санкції проти Ірану через ракетну програму.