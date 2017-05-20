Мінський процес потрібно повернути у конструктивне русло, - Порошенко

Потрібно рішуче діяти для того, щоб повернути мінський процес у конструктивне русло. Про це Президент України Петро Порошенко заявив під час спільної прес-конференції з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, передає УНН.

"Ми маємо нові реалії, коли російський президент Путін видав указ щодо визнання фейкових документів, російський уряд фактично розповсюдив рубльову зону РФ на окуповані території України. Ми маємо конфіскацію російською владою активів, які належать українській державі і українським громадянам на окупованих територіях і з урахуванням всіх цих реалій, ми маємо все таки рішуче діяти далі, щоб повернути мінський процес у конструктивне русло", - сказав Порошенко.

Також Порошенко заявив, що Україна не бачить альтернативи мінським домовленостями.

"Ми не бачимо жодної альтернативи мінським домовленостям і наполягаємо на їх повному виконанні", - сказав ППорошенко.

За його словами, значна частина сьогоднішньої розмови з Меркель буде присвячена мінському процесу.

"Значна частина сьогоднішніх переговорів з пані канцлером присвячена підвищенню ефективності імплементації, в тому числі Російською Федерацією, мінських угод, що нам треба зробити для того, щоб на сході України нарешті прийшов мир, щоб були виконані вимоги щодо режиму припинення вогню, відведення важкої техніки і артилерії, звільнення українських заручників і імплементації всього безпекового комплексу, який передбачений мінськими угодами, як передумова політичному процесу", - сказав Порошенко.

Він зазначив, що Україна вітає рішучу налаштованість лідерів Німеччини і Франції, лідерів країн ЄС щодо підтримки в тому числі в питаннях суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України.