Представниця ЄС із зовнішньої політики Федеріка Могеріні привітала Хасана Роугані із перемогою на виборах президента Ірану. Про це чиновниця написала у Twitter. За її словами, зокрема, Європейський союз готовий до співпраці до повного виконання Спільного всеосяжного плану дій щодо ядерної програми Ірану, миру в регіоні та виконання очікувань всіх людей в Ірані, передає Радіо Свобода.

Міністр внутрішніх справ Ірану Абдолреза Рахмані Фазлі офіційно заявив 20 травня про переобрання на пост президента чинного глави держави Хасана Роугані. За його словами, за Роугані проголосувало 57% виборців, таким чином він випередив двох інших кандидатів.

Результат голосування зовсім не означає, що наступний президент Ірану зможе виконати усі свої передвиборчі обіцянки. Відповідно до теократичної системи ісламської республіки, Верховний лідер аятола Алі Хаменеї має остаточні повноваження ухвалювати рішення з усіх політичних питань.

Роугані, якому належить «прорив» у досягненні ядерної угоди зі світовими державами, пообіцяв співпрацю із Заходом і більшу свободу для іранців. Йому вдалося скоротити інфляцію з офіційних 30% до 9-ти і стимулювати економічне зростання. Але рівень безробіття все ж залишається в межах 12-ти відсотків, серед молоді цей показник наближається до 30 відсотків.