Молодша сестра Кейт Міддлтон вийшла заміж (фото)

Молодша сестра герцогині Кембриджської, 33-річна Піппа Міддлтон вийшла заміж за свого обранця - 41-річного Джеймса Меттьюса.

Про це повідомляє ВВС.

У Мережі з'явилися перші фото із події. Під вінець Піппу вів її тато.

Церква, де пройшла церемонія, знаходиться в декількох милях від будинку сім'ї Міддлтон в графстві Беркшир. Служіння в церкві тривало близько 45 хвилин. Як тільки пара зайшла до церкви - в місті почалася злива, проте вона закінчилась перш ніж вони вийшли вже одруженими.

На цьому весіллі, яке журналісти вже охрестили "головною світською подією року", на наймолодших гостей - принца Джорджа і принцесу Шарлотту - були покладені почесні обов'язки пажа і дівчинки-квіткарки.

Фото Reuters