На Балтиці стартували найбільші міжнародні навчання НАТО Baltops-2017

На півночі Польщі та прилеглій акваторії Балтійського моря стартували найбільші в цьому регіоні навчання НАТО Baltops-2017, у яких беруть участь понад 40 військових кораблів з 14-ти країн.

Про це інформує Defence24.pl.

“Найбільші цього року міжнародні навчання на Балтиці розпочинаються у Щеціні та Свіноуйсьці. До цих портів на заході Польщі 1 і 2 червня зайдуть понад 40 кораблів з 14-ти країн. За три дні розпочнуться практичні маневри на морі, під час яких кораблі тренуватимуться у проведенні міжнародної операції”, - йдеться у повідомленні.

Навчання передбачатимуть пошук і протидію підводним човнам, повітряну оборону, оборону від атак кораблів умовного супротивника за підтримки повітряного і сухопутного компонентів, операцію щодо мінування і розмінування акваторії.

Цьогоріч у навчанні беруть участь Бельгія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Голландія, Литва, Латвія, Німеччина, Норвегія, Польща, Велика Британія, Швеція та США.

Навчання відбуватимуться на морських та наземних полігонах Морських сил Польщі, триватимуть до 18 червня і завершаться у німецькому Кельні.

Baltops проводяться з 1972 року і мають на меті продемонструвати присутність військ НАТО у цьому регіоні.