На передову відправлять нову партію танків Т-80, - Порошенко

Чергову партію красенів-танків Т-80 буде відправлено Високомобільним десантним військам України на передову.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook Президент України Петро Порошенко, додавши відповідне відео.

"Чергова партія красенів-танків Т-80 буде відправлена Високомобільним десантним військам України на передову!

Працюємо далі для зміцнення нашої обороноздатності", - зазначив Глава держави.

Як раніше повідомляв Укроборонпром, танкобудівники передали одну з фінальних партій танків, і тепер танкова рота є у всіх підрозділах цього виду військ.

Танки Т-80 призначені для формування танкових підрозділів у високомобільних десантних військах України були відновлені і модернізовані в найкоротші терміни фахівцями ДП "Харківський бронетанковий завод". Кожен танк пройшов приймальні випробування на полігоні, де перевірялася якість ремонту і відповідність бронемашин технічним характеристикам.

Танк Т-80 оснащений газотурбінним двигуном, який дозволяє розганяти машину до 70 кілометрів на годину. Саме тому цей тип танків у військах називають "літаючим".