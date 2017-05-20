На Тернопільщині триває Всеукраїнська проща родин Героїв Небесної Сотні

Сім’ї, які втратили рідних на Майдані під час Революції Гідності з’їхалися на Тернопільщину, щоб взяти участь у триденній Всеукраїнській прощі. Загалом приїхало майже 160 осіб.

“Після подій на Майдані Україна не мала часу передихнути і одразу почалася російсько-українська війна, і знову люди гинуть на сході України, постійне відчуття жалоби. Родинам потрібно з кимось цим горем ділитися, єднатися. Водночас цей захід дає можливість звернутися до Господа Бога, посповідатися в родинному колі, об’єднаному спільним горем. Тому такі прощі потрібні, вони як реабілітація, психологічне розвантаження”, - каже батько вбитого на київському Майдані 19-річного Героя Небесної Сотні Устима Володимир Голоднюк.

Проща розпочалася із вшанування загиблих і покладання квітів до пам’ятника Героїв Небесної Сотні, що в Тернополі. Учасники заходу також взяли участь в урочистому відкритті погрудь наймолодших Героїв Небесної Сотні – Устима Голоднюка та Назара Войтовича. Зазначимо, що всі учасники прощі є членами однієї організації – “Родина Героїв Небесної сотні”. Її було створено у червні 2015 року, після того, як сім’ї родин загиблих Героїв зрозуміли, що саме вони спроможні найкраще підтримати один одного. “Наш досвід показав, що єдиною допомогою, розрадою для родин, які втратили рідних, може бути спілкування з тими, хто пережив те саме. Жодні психологи, жодна реабілітація не можуть допомогти в цій ситуації. Саме такі зустрічі допомагають рухатися далі, жити і продовжувати нашу боротьбу”, – розповідає голова громадської організації “Родина Героїв Небесної Сотні” Володимир Бондарчук, – “Організація нараховує майже 160 членів. Практично представлені всі родини загиблих Героїв на Майдані. Але багато батьків, які не витримали горя, передчасно померли”.

Під час Революції Гідності загинули шість осіб з Тернопільщини. Тому в області планується започаткування комплексної програми вшанування пам’яті загиблих на Майдані, яка передбачає проведення спецкурсів, окремих уроків у школах, а також проведення виставок у краєзнавчих музеях області.

Сьогодні ввечері відбудеться зустріч прочан з духовенством та обласною владою. Потім родини загиблих Героїв Небесної Сотні візьмуть участь у молебні та поході зі свічками у Зарваниці, а в неділю, 21 травня, – у ранкових Богослужіннях у Марійському духовному центрі.

Тамта ҐУҐУШВІЛІ, фото автора