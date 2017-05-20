На Закарпатті вшанували ветеранів визвольних змагань

Напередодні Дня вшанування жертв політичних репресій в Ужгород на урочисте зібрання з усіх куточків краю з’їхалися ветерани визвольних змагань за волю України, молодість яких минула у радянських концтаборах. Як зазначив у своїй доповіді голова Закарпатської обласної організації «Всеукраїнського товариства політичних в’язнів та репресованих» Іван Коршинський, постраждалих від злочинних дій московсько-комуністичного режиму у наймолодшій області України налічувалося майже 15 тисяч. Багато з них знайшли свій вічний спочинок у незчисленних тюрмах і таборах радянського режиму, інші завчасно пішли з життя упродовж останніх десятиліть таки доживши до своєї реабілітації.

Станом на сьогодні обласна організація політв’язнів налічує 115 колишніх репресованих. З поміж них і 88-літній співтабірник Левка Лук’яненка і братів Горинів досі не реабілітований колишній політв’язень з 25 річним стажем Іван Мирон («День» писав про нього), який дістався на це зібрання подолавши дорогу з високогірної Росішким до Ужгорода більш ніж у 200 км. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять побратимів – братів Бандусяків, і Климпушів, Василя Рогача, Омеляна Росула, Арсена Бабиченка, Степана Кіндрата, Івана Чонку, Федора Удичку, Івана Андришина, а також недавно померлого активного спілчанина, учасника Норильського повстання Андрія Бонку.

«Нам, ветеранам боротьби за волю України, приємно, що день пам’яті жертв політичних репресій відзначається в Україні на державному рівні, хоча вважаємо, що потерпілим від комуністичного режиму держава повинна приділяти більше уваги, - мовив І.Коршинський. - Щодо пільг для політв’язнів і репресованих - ми не вимагаємо від влади чогось особливого. Ми уже упродовж кількох років просимо обласну владу прирівняти нас до учасників війни, як це зроблено у сусідніх з нами областях західної України. Однак наші прохання губляться у чиновницьких кабінетах».

Про елементарну допомогу влади справжнім ветеранам боротьби за волю України згодом йшла мова й у сквері Небесної Сотні біля пам’ятника жертвам політичних репресій. Тут до учасників зібрання долучилися голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль, мер Ужгорода Богдан Андріїв та їхні заступники. Вони спільно поклали корзини квітів, виконали «Молитву за Україну» та поспілкувалися стосовно сприяння вирішенню низки абсолютно «посильних» для місцевої влади питань обласної ветеранської організації.

Василь Ільницький, Ужгород. Фото автора