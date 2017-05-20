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Фредерік Жоліо-Кюрі, французький фізик і громадський діяч

Новий міністр оборони Франції обіцяє посилити військову співпрацю з ЄС

20 травня, 2017 - 17:40
Фото: polit.info

Новий міністр оборони Франції Сільві Гулар закликала продовжувати європейські оборонні проекти і більш тісно співпрацювати з Німеччиною.

Про це повідомляє Reuters.

"Я маю намір продовжувати європейські оборонні проекти. Деякі елементи вже існують, але інші все ще повинні бути розроблені, щоб краще забезпечити нашу безпеку в такі моменти взаємозалежності. Для досягнення цих зусиль співпраця з Німеччиною буде вирішальною", - сказала вона.

Гулар також сказала, що вона хоче переконатися, що франко-британське співробітництво в галузі безпеки й оборони не постраждає від рішення Лондона вийти зі складу Євросоюзу.

 
              
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