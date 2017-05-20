ООН: З жовтня 2016 року Мосул залишило 700 тисяч мирних жителів

З початку операції зі звільнення іракського Мосула від терористів Ісламської держави свої домівки були вимушені залишити 700 тисяч мирних жителів, передає Анадолу.

Про це повідомив на прес-конференції в офісі ООН у Женеві представник Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Іраку Пітер Хоукінс.

"Раніше східні квартали Мосула залишили 200 тисяч мирних жителів. Таким чином, з початку операції зі звільнення Мосула від ДЕАШ (ІДІЛ - ред.) місто в цілому залишили близько 700 тисяч осіб", - поінформував Хоукінс.

За його словами, очікується, що до кінця операції свої домівки залишать ще 200 тисяч людей.

"Також викликає стурбованість становище цивільного населення в західних кварталах Мосула. Найбільше від хаосу страждають жінки і діти. Зокрема діти протягом кількох тижнів не отримують достатню кількість їжі і води. Вони продовжують боротьбу за існування в укриттях, і навіть якщо залишаться в живих, то довго не зможуть оговтатися від психологічної травми", - сказав Хоукинс.

Він зазначив, що представники ЮНІСЕФ проводять роботи з надання допомоги цивільному населенню, що залишили Мосул, зокрема, надаючи їм медичні послуги і питну воду.

Операція зі звільнення Мосула триває з 17 жовтня 2016 року.

В кінці січня армія Іраку завершила операцію зі звільнення від бойовиків ІДІЛ східної частини Мосула через 100 днів після початку військової операції в околицях міста.

19 лютого іракські літаки розкидали мільйони листівок над західною частиною Мосула, в яких мешканцям повідомили про швидкий наступ армії на райони міста.

Битва за місто є найбільшою військовою операцією в Іраку з часів виходу з країни американських військових в 2011 році.