Перемир'я на Донбасі не існує, - Меркель

Перемир'я між сторонами конфлікту на Донбасі на сьогодні не існує. Про це на спільній прес-конференції з Президентом України Петром Порошенком заявила федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель, передає УНН.

"Ми повинні повідомити, що перемир'я на сьогодні ще не існує і окрім того, ще мінські угоди не повністю виконуються", - сказала Меркель.

За її словами, під час зустрічі з Порошенком, зокрема, обговорюватиметься гуманітарна ситуація на Донбасі.

"Також і про мою розмову з паном французьким президентом Еммануелем Макроном і про те, як нам працювати в рамках мінських угод і в подальшому. Також і про те, що зустрічі у "нормандському" форматі і надалі будуть продовжуватися і ми будемо вести мову і про можливу зустріч у майбутньому трьох президентів і пані федерального канцлера, тобто мою", - сказала Меркель.

Також, за її словами, мова йтиме про реформи в Україні.