Посол Іспанії в Україні стане посланцем у Ватикані

Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Іспанія в Україні Херардо Бугайо Оттоне стане послом країни у Ватикані.

Про це повідомляє The Diplomat.

"Бугайо, який замінить Едуардо Гутьєреса, майбутнього посла в Лісабоні, на даний момент є послом в Україні, в якій він залишатиметься до візиту міністра закордонних справ Альфонсо Дастіса, що планує відвідати цю країну в середині червня", - йдеться у повідомленні.

62-річний Бугайо працює на дипломатичній службі з 1984 року. За свою кар'єру він обіймав посаду генерального директора зовнішньої політики для Азіатсько-Тихоокеанського регіону і Північної Америки МЗС Іспанії, а також був заступником постійного представника Іспанії при ООН у Женеві і генконсулом Іспанії в Сіднеї.

Раніше під час засідання прес-клубу "Дипломати без краваток" в Укрінформі Херардо Бугайо Оттоне наголосив на тому, що санкції щодо Росії мають бути жорсткішими.

"Тому що Кремль, або давайте персоніфікувати і прямо казати - Путін, - він не розуміє ні політики, ні політиків, ні взагалі способу мислення західного суспільства. Він думає, що може десь там поторгуватись: я щось тобі, а ти щось мені, і якимось чином ці санкції можуть знятися, і він досягне свого... Це неможливо де-юре", - пояснив посол Іспанії.

Його слова викликали обурення у Росії. МЗС РФ назвало висловлювання посла неприйнятними і такими, що виходять «далеко за рамки свого офіційного статусу». У дипвідомстві переконані, що посол «протиставив себе офіційній позиції керівництва своєї країни» і попросили офіційний Мадрид втрутитися і вирішити ситуацію, що дедалі загострюється.