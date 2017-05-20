Програма “Доступні ліки” може поповнитись медикаментами для онкохворих, - Ілик

Заступник міністра охорони здоров'я України Роман Ілик під час прес-конференції у Івано-Франківську заявив про можливе розширеня переліку медикаментів, що входять до держпрограми ”Доступні ліки”. Згідно із програмою, ліки надаються відповідним категоріям осіб “безкоштовно або із незначною доплатою”. Програма може поповнитися переліком препаратів, які використовують для лікування дитячих недуг, алергії та для онкологічних захворювань, передає Укрінформ.

«Ми звернулись із запитом до групи національних експертів та до ВООЗ, щоб вони надали нам свої пропозиції в частині розширення нозологій. Потенційно серед визначених пріоритетів, які є, у програму могли б увійти група для онкохворих, група ліків на алергічні захворювання і ті, які стосуються дитячих недуг», - повідомив Ілик.

Він зауважив, що доповнення у програмі «Доступні ліки» можна очікувати не раніше вересня. У МОЗ не виключають, що розширення нозологій в урядовій програмі необхідно буде запроваджувати паралельно з певними обмеженнями, що стосуються віку хворих.

Програма «Доступні ліки» стартувала в Україні 1 квітня. Пацієнти можуть безкоштовно або з невеликою доплатою отримати ліки від серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу та бронхіальної астми. Програма зробила доступними ліки 157 найменувань.

Нагадаємо, МОЗ створить інтерактивну карту з переліком всіх діючих реабілітаційних центрів в Україні.