Протягом останніх 4-х років смертність від ВІЛ знизилась на 11%, - МОЗ

За останні чотири роки медики спостерігають зниження рівня смертності населення внаслідок ВІЛ. Вчора, 19 травня, у День пам'яті померлих від СНІДу, заступник міністра охорони здоров'я з питань європейської інтеграції Оксана Сивак зазначила, що протягом останніх 4-х років смертність від ВІЛ знизилась на 11%, повідомляють на сайті МОЗ.

“За цими цифрами - збережені людські життя, чиїсь рідні і близькі, які не померли завдяки лікуванню. Торік ми збільшили державне фінансування програми протидії ВІЛ/СНІДу на 133%. Фінансування програми АРТ збільшено у 2,3 рази. Це дозволить охопити лікуванням до 101 тисячі ВІЛ-позитивних пацієнтів”, – зазначила заступник міністра.

Напередодні Національна рада під головуванням Віце-прем’єра Павла Розенка затвердила Запит України до Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією на суму 119 480 799 доларів США щодо підтримки у 2018–2020 роках програми протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.

За словами Оксани Сивак, стратегічними напрямами запиту до Глобального фонду, насамперед, є узгодженість з процесом реформування системи охорони здоров’я, впровадження міжнародних стратегій боротьби з ВІЛ-інфекцією 90-90-90 та END-TB. Уже 23 травня запит України буде подано на розгляд до Глобального фонду.

Варто зазначити, що з даними МОЗ від 1987 року в Україні офіційно виявлено понад 303 тисяч випадків ВІЛ-інфекції. Україна досі лишається серед лідерів у Європі за темпами інфікування. У 2016 році зареєстровано 15 245 нових випадків захворювання.

Нагадаємо, програма “Доступні ліки” може поповнитись медикаментами для онкохворих.