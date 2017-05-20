Питання звільнення українських заручників має бути вирішене у Мінську 24 травня, - Геращенко

Перший заступник голови ВР, учасниця Мінських переговорів Ірина Геращенко озвучила журналістам у Німеччині позицію української сторони щодо наміру 24 травня, під час чергової зустрічі у столиці Білорусі, остаточно вирішити питання із поверненням українських заручників, передає УНН.

"Ми наполягаємо на тому, що 24 травня під час наступної зустрічі в Мінську має бути поставлена крапка в цьому питанні, де хтось намагається відтягувати час, і ми маємо вийти на остаточну дату звільнення заручників і на остаточний список", - сказала І.Геращенко.

Вона нагадала, що в Україні проведена процедура верифікації осіб, які скоїли злочини проти держави, які зараз перебувають в пенітенціарних закладах, однак не бажають бути переміщеними на територію ОРДЛО.

"Україна також вважає, що виконання гуманітарного блоку мінських угод значно сприятиме і переходу до політичного блоку", - підкреслила І.Геращенко.

Вона також наголосила на тому, що Україна наполягає на тому, що місія СММ ОБСЄ має працювати на Донбасі без перешкод.

"Ми бачимо збільшення фактів порушення умов роботи СММ ОБСЄ. Неприпустимими є ці страшні факти залякування місії, сексуальних домагань до жінки – представниці місії, підриву автомобіля з місією СММ ОБСЄ", - сказала І.Геращенко, додавши що нещодавно представників місії хотіли закидати камінням.