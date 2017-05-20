Сьогодні можна відвідати підземелля львівської ратуші під час святкування Дня музеїв

У Львові святкують Міжнародні дні музею, під час яких гості та мешканці міста, зможуть безкоштовно ознайомитися із низкою загадкових локацій Львова та поміркують над темою, яку організатори винесли цьогоріч на обговорення: «Музеї і суперечлива історія: розповідаючи про замовчуване». Проект триватиме з 18 до 31 травня. Про це повідомляють на сайті Львівської міської ради.

Організатори проекту у Львові - ЛКП «Центр розвитку туризму м. Львова», заходи проходитимуть також за підтримки управління культури та відділу промоції міста ЛМР.

“Музей робить приховане явним, замовчуване обговорюваним. Разом відвідувачі проекту зможуть створити проекцію Музею міста та сконструювати те, яким він буде. Під час проведення низки заходів відвідувачі зможуть стати музейними кураторами, створити свою виставку, спробувати себе в ролі одного з членів проектної команди, яка працюватиме над створенням першої виставки МуМі. Спільно не лише придумають ідею виставки, але й створять макет її зменшеної копії”, - йдеться на сайті Львівської міськради.

Окремо, передбачена програма для дітей. Так, 20 травня о 13:00 год. пропонується майстер-клас «Мій Музей Міста - Мі Му Мі», де діти стануть МуМінками, помічниками, які допоможуть створити Мі Му Мі. Учасники майстер-класу освоять нову для себе спеціальність - автор виставки. Разом подумають, що має бути в справжньому Музеї міста та створять макет виставки власноруч.

Всі заходи Музею міста безкоштовні. Проект «Музей, якого ще немає» почався 18-го і триватиме до сьогодні, 20 травня.