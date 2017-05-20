Сьогодні Трамп має прибути до Саудівської Аравії у межах туру країнами Близького Сходу

Зважаючи на загострення низки конфліктів у країнах Близького Сходу, президент Штатів вирушив у свій закордонний тур, першою точною у якому стане Саудівська Аравія. Разом із дружиною Трамп після Аравії вирушить до Ізраїлю, звідки полетить до Європи – у Брюссель та Ватикан. Крім дружини, його супроводжують донька Іванка та зять Джаред Кушнер передає Укрінформ.

Відкинувши деякі зі своїх передвиборних постулатів суворо антимусульманської риторики, передбачається, що Трамп налагоджуватиме у межах візиту відносини з традиційними союзниками Америки на Близькому Сході. Очікують, що Трамп не особливо торкатиметься тем демократії і прав людини, що арабські лідери зазвичай сприймають як моралізаторство з боку США. Натомість, зосередиться на більш конкретних цілях миру та стабільності, йдеться на сайті NBCUniversal.

Програма візиту передбачає зустрічі в Ер-Ріяді з королем Саудівської Аравії Салманом. Там же американський президент візьме участь у саміті 50 арабських країн, де планується його виступ. Головною темою промови має стати бачення Трампом всесвітньої мирної ролі ісламу. У Саудівській Аравії американський президент пробуде до 22 травня.

План восьмиденного закордонного візиту Трампа передбачає відвідування п'яти країн: окрім Саудівської Аравії, це Ізраїль, Ватикан, Бельгія та Італія.

В Ізраїлі заплановані зустрічі з керівниками цієї країни, а також головою Палестинської адміністрації Махмудом Аббасом. Наступна зупинка Трампа – Ватикан, де йому дасть аудієнцію Папа Франциск. Звідти президент США вилетить до Брюсселя на неофіційну зустріч з керівниками країн НАТО, а на завершення поїздки повернеться до Італії, де візьме участь у саміті "Групи сімох" на Сицилії.