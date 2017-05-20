Створення Українського інституту перебуває на етапі погодження документації, - МЗС

Створення Українського інституту перебуває на етапі погодження документації у міністерствах і відомствах. Про це під час публічної дискусії "Культурна дипломатія: шляхи до порозуміння" в рамках Днів Європи-2017 заявив начальник управління публічної дипломатії МЗС України Анатолій Соловей, передає УНН.

"Ми обговорювали з паном послом те, що сприйняття України за кордоном дуже сильно, на жаль, відрізняється від того, якою вона є насправді", - заявив Соловей.

Це пов'язано, за його словами, в першу чергу з тим, що його формували в тому числі "східні сусіди України - росіяни". З його слів, наразі головним завданням українських дипломатів має стати формування позитивного іміджу країни за кордоном.

"Створення Українського інституту - це інституція яка відповідатиме за системну презентацію України за кордоном", - сказав Соловей.

Він пояснив, що зараз створення інституту на етапі погодження необхідних документів різних інституцій і відомств.

"Головна ідея полягає в тому, що співробітниками інституту будуть не стільки дипломати, а професіонали, які прийдуть до нас із сфери культури і мистецтв, які просуватимуть культуру України за кордоном", - зазначив Соловей.