Телеканал "UA: Крым" теперь есть в "базовом пакете" кабельных операторов Украины

Во время совещания в Херсонской облгосадминистрации с участием членов Нацсовета, телерадиовещателей области и представителей ОГА, председатель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко сообщил, что отныне Телеканал "UA: Крым" является обязательным в базовом пакете услуг, оказываемых кабельными операторами в Украине, передает Укринформ.

"Мы определили простую норму, которазаключается в том, что универсальная программная услуга, то есть базовый пакет, дешевый или вообще бесплатный, должен состоять только из программ Общественного телевидения, то есть государственного или общественного. Это Общественное телевидение, это канал" Рада "и это местные региональные компании, которые вещают здесь, на месте. Мы добавили на прошлом заседании по инициативе Сергея Костинского (члена Нацсовета - ред.) программу "UA: Крым" - это отдельная программа Общественного телевидения. Прошу это учесть, потому что это решение уже вступило в действие: буквально вчера перед отъездом я подписал это решение", - отметил Артеменко.

По его словам, принимая это решение, Нацсовет руководствовался тем, что люди, которые выехали с территории аннексированного Россией Крыма, должны знать новости о своей родине. "Поэтому это условие стало обязательным для кабельных операторов", - сказал Артеменко.

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