Телеканал "UA:Крим" відтепер є у “базовому пакеті” кабельних операторів України

Під час наради в Херсонській облдержадміністрації за участю членів Нацради, телерадіомовників області та представників ОДА, голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко поінформував, що віднині Телеканал "UA:Крим" є обов'язковим у базовому пакеті послуг, які надають кабельні оператори в Україні, передає Укрінформ.

"Ми визначили просту норму, що універсальна програмна послуга, тобто базовий пакет, найдешевший або взагалі безкоштовний, він має складатися лише з програм Суспільного телебачення, тобто державного або суспільного. Це Суспільне телебачення, це канал "Рада" і це місцеві регіональні компанії, які мовлять тут, на місці. Ми додали на минулому засіданні з ініціативи Сергія Костинського (члена Нацради - ред.) програму "UA:Крим" - це окрема програма Суспільного телебачення. Прошу це врахувати, бо це рішення вже вступило в дію: буквально вчора перед від'їздом я підписав це рішення", - наголосив Артеменко.

За його словами, ухвалюючи це рішення, Нацрада керувалася тим, що люди, які виїхали з території анексованого Росією Криму, мають знати новини про свою батьківщину. "Тому ця умова стала обов'язковою для кабельних операторів", - сказав Артеменко.

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