У Чорноморську проходять міжнародні навчання СБУ за участю трьох тисяч військових і правоохоронців

У Чорноморську 19 травня Служба безпеки України спільно з колегами з Молдови завершили перший етап антитерористичних навчань, які проходять з 15 по 25 травня на території Одеської області.

До навчань залучені три тисячі військовослужбовців і співробітників правоохоронних органів, повідомили в СБУ.

Як розповів за підсумками навчань начальник управління СБУ в Одеській області Олександр Довженко, бійці відпрацювали на практиці спільні дії проти потенційних диверсантів і терактів із застосуванням вибухових пристроїв.

Мета навчань - перевірка ефективності дій силовиків в Одеській області для організації та проведення контрдиверсійних та антитерористичних операцій.