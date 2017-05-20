У Франції побудували дорогу, що заряджає електрокари під час руху

Поблизу Парижу випробовують нову безпровідну технологію зарядки електромобілів за допомогою обладнання, вмонтованого в дорожнє полотно.

Про це повідомляє е-MOVE.

"Розумна" дорога може передавати електрокару до 20 кВт енергії просто під час руху. Систему для безпровідної зарядки створила американська компанія Qualcomm, яка раніше створила стаціонарну зарядку Halo.

Тестовий полігон побудував французький урядовий інститут альтернативної енергетики VEDECOM у рамках європейського проекту FABRIC, який також шукає можливості відмовитися від викопного палива. Компанія Renault надала для випробувань електричні фургони Kangoo Z.E.

Випробувальний трек має довжину 100 метрів і розділений на 4 відрізки. Машина може приймати енергію під час руху в будь-яким напрямком, навіть на "заміських" швидкостях. Максимальна потужність зарядки – 20 кВт, в машині встановлено два "приймачі" по 10 кВт кожен.

Під час зарядки повітрю передається змінний струм, а електромобіль використовує постійний, тому на Kangoo встановлений ще й перетворювач електричної енергії AC/DC.