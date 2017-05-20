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Фредерік Жоліо-Кюрі, французький фізик і громадський діяч

У Катарі відкрили перший стадіон до чемпіонату світу з футболу 2022 року

20 травня, 2017 - 21:40
Фото: mirror.co.uk

В Катарі відкрили стадіон в Досі, який прийматиме матчі чемпіонату світу-2022.

Про це повідомляє видання Mirror. Ця арена вміщує 40 тисяч глядачів і стала першим готовим стадіоном мундіалю.

Унікальність споруди полягає в тому, що спеціальна технологія дозволить утримувати в чаші стадіону комфортну для футболістів і глядачів температуру. Зазначимо, що чемпіонат в Катарі вперше відбудеться взимку, оскільки влітку температура в Катарі досягає максимальних позначок.

Офіційне відкриття стадіону в Досі відбулося 19 травня матчем за Кубко Еміра між Аль Саддом і Аль Райаном.

Зазначимо, що чемпіонат світу в Катарі пройде в семи містах з 21 листопада по 18 листопада 2022 року.

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