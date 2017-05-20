У Києві святкують “Велодень”: у центрі міста перекрили рух авто

Сьогодні у Києві пройде парад велосипедистів. Маршрут прихильників екологічного транспорту локалізуються на центральних вулицях міста. Від 10:00 до 12:30 автомобільний рух за маршрутом акції перекрили, повідомляє ВВС-Україна.

Обмеження стосуватиметься таких місць, як Софійська площа, вул. Володимирська, вул. Богдана Хмельницького, вул. Хрещатик, Європейська площа, Володимирській узвіз, Боричів узвіз, вул. Набережно-Хрещатицька, Гаванський міст,вул. Набережно-Рибальська, Московській міст, Парк Дружби народів. Також перекриють вулиці Івана Франка, В'ячеслава Липинського та заїзд на велотрек.

Традиційно на Велодень у центр Києва з'їжджаються сотні велосипедисти із різних районів міста і проїжджають колоною по центру міста. Оргінізатори очікують, що цього року у акції візьмуть участь 6-7 тисяч велосипедистів. О 13:30 в Парку Дружби народів організатори планують змагання.

Акція має і противників, які висловлюють у соцмережах невдоволення перекриттям вулиць. Увечері в суботу міська влада також планує відкрити оновлений велотрек. А в неділю в Києві та області також обмежать рух у центрі через велоперегони "Tour of Ukraine".

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про 105-річного француза, який встановив рекорд їзди на велосипеді.