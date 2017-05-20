У Кропивницькому вшанували драматурга, який дав ім’я місту

До 177 річниці з дня народження одного з фундаторів українського професійного театру Марка Кропивницького у Кропивницькому, названому на його честь, відбулося громадське покладання квітів до пам’ятника драматургу. Ініціаторкою зібрання стала місцева журналістка Світлана Орел. Згадуючи як у Кропивницькому почали відзначати день перепоховання Тараса Шевченка і «привчали владу пам’ятати про цей день», активісти вирішили щороку збиратися і біля пам’ятника корифею українського театру. До гранітного погруддя поклали квіти, а всі бажаючі виступили, закликавши не забувати ролі свого земляка в історії України, адже він зміг презентувати Україну в імперському Санкт-Петербурзі якісним мистецьким продуктом.

Цікаво, що краєзнавці і досі сперечаються стосовно дати народження Марка Кропивницького. Майбутній корифей народився у селі Бежбайраки (нині Кропивницьке) Новоукраїнського району на Кіровоградщині у 1840 році. Попри те, що у метричній книзі Покровської церкви села Бежбайраки вказана дата 10 (22) травня, краєзнавець Юрій Матівос вважає, що справжня дата народження Кропивницького 25 квітня.

«Своєю рукою Марко писав: «Я народився 25 квітня 1840 року». Протягом багатьох років у нас велися дискусії, оскільки у першому видання Української радянської енциклопедії було написано 25 квітня 1840 року. А вже у другому виданні написали 10 (22) травня. Мало того, не враховано стилі – якщо у 18 столітті різниця у стилях складала 11 днів, то сьогодні – вже 14 днів. Я обіцяю, що ми доб’ємося того, що буде визначена справжня дата народження Кропивницького. Хоча це для сьогоднішнього дня немає жодного значення. Ми прийшли вклонитися великому драматургу, патріоту. Якби ми зробили б хоч трохи, як він один, то Україна вже давно була б незалежна», − зазначив краєзнавець.

Марко Лукич Кропивницький відіграв важливу роль не лише в історії українського театру, а й в історії міста Кропивницького, яке донедавна (14 липня 2016 року) носило назву Кіровоград. Про це у своєму виступі біля пам’ятника драматургу згадав краєзнавець Юрій Митрофаненко, зазначивши, що Кропивницький зміг об’єднати усіх – інгульців, бугогардівців, ексампейців (Інгульськ, Бугогардівськ, Ексампей – варіанти, з-поміж яких кропивничани вибирали назву своєму місту), ставши найкращою назвою для міста, яке дало світу багатьох відомих особистостей.

Інна ТІЛЬНОВА, фото Олег Козупляка. м. Кропивницький