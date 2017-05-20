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Фредерік Жоліо-Кюрі, французький фізик і громадський діяч

У Мелітополі вночі невідомі підпалили будівлю міськради

20 травня, 2017 - 12:54
Фото: zp.npu.gov.ua

У Мелітополі близько 3:40 ночі двоє невідомих кинули кілька пляшок з горючою рідиною в приміщення міської ради на вулиці Грушевського, повідомляє прес-служба Нацполіції Запорізької області.

Постраждалих в результаті підпалу немає. В результаті вибиті два вікна, полум'ям пошкоджено вхідні двері.

На місце події терміново прибув голова запорізької міліції Олег Золотоноша та слідчо-оперативна група. За фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу). Санкція статті передбачає до 19 років позбавлення волі.

Триває комплекс слідчо-оперативних заходів, спрямованих на встановлення обставин події, осіб паліїв та їх затримання.

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